Koroonakolleteks said ka Jõhvi gümnaasium ja hooldekeskus

Jõhvi gümnaasiumis oli reedese seisuga koroonaviirus tuvastatud seitsmel õpilasel ja ühel õpetajal. Direktor Tatjana Ait ütles, et uued nakatunud on lisandunud juba eelmise nädala kolmapäevast kodusel distantsõppel olevate klasside õpilaste seast.

Pool gümnaasiumi kodus

Gümnaasiumi 450 õpilasest on direktori sõnul kodus praegu ligemale pooled, ülejäänud käivad koolis. "Me ei pidanud mõistlikuks kogu kooli kinni panna. Õnneks ei ole praegu koolis käivate õpilaste seast uusi nakatunuid tulnud," märkis ta, lisades, et järgmisel kolmapäeval peaksid kaks nädalat kodus olnud õpilased, kes pole selle aja jooksul nakatunud, taas kooli tulema.

Koroonaviiruse levik Ida-Virumaal Haigestunud: 193 inimest

Terviseameti jälgimisel: 1000 inimest

Koroonakoldeid: kümme Allikas: terviseamet

Jõhvi hooldekodu direktor Arthur Seppern ütles, et ettevaatusabinõudest hoolimata sai reedel positiivse testitulemuse ka üks hooldaja. Jõhvi hooldekodu üks töötaja nakatus juba mitu nädalat tagasi ja seejärel tabas viirus ka mitmeid elanikke, kellest kaks on praegu haiglas ravil. "Samas pole kahel positiivse testiga elanikul mingeid sümptomeid. Aga loomulikult oleme nad isoleerinud," sõnas ta.

Sepperni sõnul töötavad hooldajad viiruse leviku ärahoidmiseks erivarustuses. Ta lisas, et lähiajal tehakse taas 35 töötajale ja 80 elanikule testimine.

Nädala esimeses pooles hakkas haigestunute üldarv Ida-Virumaal langema, sest uusi haigestunuid lisandus vähem kui samal ajal tervenenuid ning tekkis lootus, et haigestumise tipp on möödas. Neljapäeval pöördus aga haigestunute arv taas tõusule ja ületas 200 piiri, kui ööpäevaga tuli juurde 27 uut positiivset testi. Reede tõi juurde viis uut nakatunut. Ida-Viru keskhaiglas suri 84aastane koroonaviirusega mees.

Reedehommikuse seisuga oli Ida-Virumaal terviseameti jälgimisel 1000 inimest, haigestunuid oli 193.

Terviseamet soovitab avalikes kohtades kanda maske, sest olukord muutub kogu riigis tõsisemaks ning järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. "Maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid mask on väga hea lisameede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile," teatas terviseamet, märkides, et maski kandmine on tungivalt soovitatav just nendes piirkondades, kus on tekkinud uued nakkuskolded.

Arvestades viiruse leviku kasvu maailmas ja Euroopas, tuleb terviseameti teatel välisreisid ära jätta ning veeta koolivaheaeg Eestis.

Idavirulastel ei tasu Saksamaale minna

Eesti välisminister Urmas Reinsalu kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et Saksa välisminister teatas hommikul, et Saksamaa on alates tänasest tunnistanud teiste välisriikide riskipiirkondade seas ka Ida-Virumaa koroonaviiruse riskipiirkonnaks.