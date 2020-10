PILDIGALERII Jõhvi kesklinnas oli täna mihklilaat

Mihklilaada korraldaja Anne Uttendorf ütles, et suur osa müüjatest on sel laadal osalenud kõigil 11. korral, aga lisandus ka uusi müüjaid.

"Laatasid on sel aastal ju vähe olnud, eriti just käsitöötegijatel on kaup kätte jäänud, nüüd kasutavad nad iga võimalust, et sellele ostjaid leida," rääkis Uttendorf.