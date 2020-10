Ida-Virumaal tuli juurde kaks uut koroonakollet

Üks neist on Sillamäe Vanalinna kooli kolle, millega on seotud kuus inimest, ja teine meelelahutusasutuse kolle, millega on seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Kokku on Ida-Virumaal 12 kollet, millest suurima, tutvuskonna koldega on seotud 30 haigestunut. Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tammiku põhikooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli koldega seitse, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis haigusjuhtu. Jõhvi gümnaasiumi koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega kuus haigestunut (viis klienti ja üks töötaja).

Viimase ööpäeva jooksul lisandunud 13st Ida-Virumaa uuest haigusjuhtumist neli on seotud nakatumisega pereringis, viiel juhul nakatus inimene tööl olles: neljal juhul koolis ning ühel juhul hooldekodus töötades. Kolmel juhul saadi nakkus tuttavalt. Ühe juhtumi asjaolud on täpsustamisel.