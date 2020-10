Koroona levib Ida-Virumaal üha rohkem koolide kaudu

Lisaks Kohtla-Järve Tammiku põhikoolile, Kesklinna põhikoolile ja Jõhvi gümnaasiumile lisandus koroonakollete hulka nädalavahetusel ka Sillamäe Vanalinna kool, kus on koroonaviirusega seotud kuus inimest.

"Koroonapidusid" pole olnud

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on kolleteks tunnistatud need koolid, kus on vähemalt kuus haigestunut, aga väiksema arvuga nakatunuid on ka peaaegu kõigis teistes Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve koolides.

Kui inimesed ei tea, et nad on nakatunud, ja käivad edasi tööl või koolis, siis on viiruse levikut keeruline pidurdada. Marje Muusikus

Tema sõnul ei ole Ida-Virumaal viimastel nädalatel koroonaviirus levima pääsenud üheltki peolt või ürituselt. Nakatutud on põhiliselt kas koolis, tööl või perekonnas. "Ühel päeval testitakse näiteks pereisa, kes osutub positiivseks. Edasi selgub, et ka kõik pereliikmed on nakatunud, aga nendest on üks laps käinud lasteaias, kaks koolis, abikaasa tööl," kirjeldas Muusikus kõige tüüpilisemat viisi, kuidas koroonaviirus on viimastel nädalatel Ida-Virumaal levinud.

Tema sõnul on nakatunud inimestel enamasti kergemad sümptomid ja seepärast ei seostata seda kohe COVID-19ga. "Kui aga peres üks inimene haigestub ega jää eneseisolatsiooni, siis levib viirus kiiresti edasi," ütles ta, märkides, et erinevalt varasematest aastatest tasuks sel sügisel ka kergemate haigusnähtudega pöörduda perearsti poole. "Kui inimesed ei tea, et nad on nakatunud, ja käivad edasi tööl või koolis, siis on viiruse levikut keeruline pidurdada."

Nädalavahetusel lisandus Ida-Virumaal uus kolle, mille terviseamet nimetas meelelahutusasutuse koldeks ning millega on seotud 9 Kohtla-Järve ja Sillamäe inimest. Muusikuse sõnul oleks tegelikult õigem nimetada seda huvitegevuse koldeks. "Kui inimesed harrastavad tihedalt kõrvuti koos olles mingeid asju, olgu selleks jalgpall, koorilaul või käsitöö, ning seltskonnas on kas või üks haigestunud inimene, siis viirus levibki kiiresti edasi," ütles ta.

Kõigil haigusjuhtudel on seosed tuvastatud

Laupäeva hommikul teatas terviseamet Ida-Virumaal 31st, pühapäeval 13st ja esmaspäeval vaid ühest uuest nakatunust. Viimasel ööpäeval oli aga analüüsitud testide arv teiste päevade omast mitu korda väiksem. Terviseameti jälgimisel on maakonnas üle tuhande inimese, haigestunuid on 187.

Marje Muusikuse sõnul on jätkuvalt suurtest arvudest hoolimata hea, et praegu on kõigil tuvastatud haigusjuhtudel kindlad seosed olemas. "Kavatseme veel päris palju teste teha, et kõik haigestuda võinud inimesed tuleksid lähikontaktsete ringist võimalikult kiiresti välja," ütles ta.