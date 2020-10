Ida-Virumaal tõusis koroonaviirusesse nakatumine uuele rekordtasemele

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal 154,2. Eelmine tipp, oli 2. oktoobril, mil see näitaja kerkis tasemele 149,0. Eesti keskmine on 52,1.

Ida-Viru keskhaiglas suri neljapäeval 85aastane koroonaviirusesse nakatunud mees, kes toodi haiglasse septembri lõpus Jõhvi hooldekeskusest.

Maakonnas on terviseameti jälgmisel üle 1100 inimese ja haigestunute arv on tõusnud 214 inimeseni, mis on samuti suurim näitaja kogu koroonapandeemia jooksul.

Üks keerulisemaid koldeid on Jõhvi hooldekeskus, kus viirus on tuvastatud 18 inimesel - 13 elanikul ja viiel töötajal. Neljapäeva hommikul teatas terviseamet kaheksast ja reedel kahest uuest selles hooldekodus nakatunust. Neli koroonaviiruse diagnoosi saanud hooldekodu elanikku on ravil haiglas.

Jõhvi hooledekeskuse juhataja Arthur Sepperni sõnul on tema jaoks aga koroonatestide usaldusväärsus kahtluse all, kuna enamikul positiivse proovi saanud inimestel pole mingeid haigustunnuseid ja osadel inimestel, kelle test on korra olnud positiivne, on kordustestid olnud negatiivsed.

Ida-Virumaa viimase ööpäeva uutest juhtumitest on veel viiel juhul viirus saadud koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt või tuttavatelt ning kahel juhul töölt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.