Mees ehmatas bussisõitjad stardipüstoliga

Elukaaslased said omavahelises kakluses viga

7. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Kalevi tänava korteris tekkis konflikt 36aastase mehe ja tema elukaaslase vahel, mille tagajärjel said mõlemad viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.