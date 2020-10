JUHTKIRI Viirus ja vandenõuteooriad

Ega me lõpuni saagi teada, miks just meie piirkonnas nii on läinud, erinevalt kevadisest koroonalevikust Saaremaal, kus viirus sai alguse ühest võrkpallimatšist ning meelelahutusüritusest.

Arvestades olukorda, peaksime olema nüüd eriti ettevaatlikud ja käituma turvaliselt. Ent pilt avalikes kohtades räägib midagi muud. Kauplused ja kohvikud on rahvast täis, sellist distantsihoidmist, nagu nägime kevadel, pole ei tänaval ega teenindussaalides. Näomaskiga inimesed on pigem erand kui reegel.

Meditsiiniringkonnad on Ida-Virumaa pärast mures. Ja see mure on seotud inimeste vähese teadlikkusega. Kevadel me rõõmustasime, et Ida-Virumaa inimesed on kuulekad ning järgivad turvareegleid. Ent nüüd teeb muret see, et reeglid on unustatud olukorras, kus politsei enam ei jälgi ning valitsus ei nõua.

Mõneti on mõistetav, et inimesed on siiani tüdinud kevadistest karmidest piirangutest, aga kanda maski, desinfitseerida käsi ning hoida distantsi ei tohiks üle jõu käia kellelegi.