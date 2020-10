VIDEO Eesti 200 tahab Kohtla-Järvel koos kohalike aktivistidega võimule tulla

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas ja MTÜ Õige Valik eestvedaja Janek Pahka sõlmisid teisipäeva õhtul Kohtla-Järve linnavalitsuse esisel väljakul koostöömemorandumi, milles nad seavad eesmärgiks aasta pärast toimuvatel kohalikel valimistel sellise valimistulemuse saavutamist, mis võimaldaks Kohtla-Järvel valitsemises viia läbi muutuse.

Kallas ja Pahka selgitasid Põhjarannikule, et plaanis on moodustada valimisliit, millega on oodatud ühinema ka kõik teised erakonnad peale Keskerakonna ning kodanikuühendused, kes soovivad Kohtla-Järvel võimuvahetust.

Kristina Kallase sõnul on koostöö eesmärk number üks Kohtla-Järve linna juhtimise viimine täiesti uuele kompetentsuse tasemele. "See, mis praegu Kohtla-Järvel toimub, ei ole linna juhtimine, vaid võimul püsimine," kinnitas ta.

"Tänasele linnavõimule tahan öelda, et praegu on veel piisavalt aega, et kõrvale astuda ja säilitada mingigi väärikus. Valimistel ei jäta me neile mingit võimalust," teatas enesekindlalt Janek Pahka.

Nii Pahka kui Kallas kinnitasid, et loomisel oleva valimisliidus kandideerimise soovist on juba teatanud 40 inimest, aga ühegi nende nime peale Pahka, nad avaldama polnud nõus. Kallas kinnitas, et tema Kohtla-Järvel ei kandideeri.

Praegu keemikute ametiühingus juristina töötav Janek Pahka kandideeris Kohtla-Järve volikogusse 2013. aastal Keskerakonna nimekirjas, kuid 102 häälest ei piisanud valituks osutumiseks. 2017. aastal kogus ta valimisliidu Õige Valik liidrina 157 häält, kuid see liit ei ületanud viie-protsendilist valimiskünnist.

Pahka pälvis avalikkuse tähelepanu 2018. aasta jaanuaris toimunud aktsiooniga, kui ta tõi tormiliselt kulgenud linnavolikogu istungile, kus saadikud valisid linna aukodanikuks Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimehe Valeri Korbi, suure pildi, kus Korbi oli kujutatud pühakuna ja asetas selle tema toolile.

Tähelepanuväärne, et kui Kristina Kallas on olnud MTÜ Pagulasabi juht, siis Janek Pahka on olnud pagulaste vastu võidelnud Odini sõdalaste Eesti organisatsiooni juhatuse liige. Pahka rääkis tänavu märtsis Põhjarannikule antud intervjuus, et ta kuulus küll sellesse organisatsiooni, aga polnud selle juht. "Kogu lugu oli selles, et mult paluti abi, et sellest, nagu teda ajakirjanduses nimetati, "kriminaalide kambast" saaks ametlik juriidiline keha. Ma aitasin selle MTÜ teha ja mul paluti mõnda aega seal juhatuses olla. Enam ma seal ei ole," kinnitas ta lisades, et see polnud mitte pagulaste vastu, pigem riigi pagulaspoliitika vastu suunatud protestiliikumine.