Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud Alekseid

Esmaspäeval kella 13 paiku teatati politseile, et lähedased ei leidnud Alekseid tema kodust. Viimati nägid meest tema naabrid 13. oktoobril.

Aleksei on 160 sentimeetrit pikk, ta on täidlase kehaehitusega. Temal on ruuged lühikesed juuksed ja nina peal arm. Kodust lahkudes võis Alekseil seljas olla tumesinine jope kollaste osadega, tumehalli värvi dressid ning jalas lühikese äärega kummikud. Telefoni mehel ei ole.