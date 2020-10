Ahtme ja Jõhvi vaheline jalakäijate tuiksoon saab lõpuks uue asfaldi

Ahtme keskuse rekonstrueerimisprojekti kureeriv abilinnapea Vitali Borodin ütles, et kõik avastatud puudused on kõrvaldatud ja nimetatud lõik saab asfaltkatte kahe päevaga. Kui ilm võimaldab, jätkatakse Altserva tänavast Ahtme maanteeni kulgeva lõigu asfaltimist; kui aga vihma sadama hakkab, siis tuleb taas kuivemaid päevi ootama jääda.

Rekonstrueerimistööde järgmine etapp algab kevadel. See projekt hõlmab ka Maleva pargi kõnniteede rekonstrueerimist − kokku on tööde maht 6,5 kilomeetrit. Investeeringute summa on 864 000 eurot (ilma käibemaksuta).