19aastane joobes ja juhtimisõiguseta juht sai karistuseks aresti

Politseinikud otsustasid roolis olnud inimest kontrollida ja andsid juhile peatumismärguande. Sõidukijuht küll peatus Hariduse tänaval, kuid noormees otsustas põgeneda. Juht saadi aga kohe kätte ja toimetati jaoskonda. Tuvastati, et politseile juba varasemalt tuttav juhtimisõiguseta noormees on alkoholi tarvitanud, ja tema suhtes alustati väärteomenetlust.

„Narva on suuruselt Eesti kolmas linn ja sel kellaajal on linnas tihe liiklus, seega oli väga suur oht nii temale kui ka kaassõitjale ning teistele liiklejatele,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narolin toonitas, et noormeest on juba varem sama teo ehk joobes ja juhtimisõiguseta autojuhtimise eest karistatud. „Toona sai ta karistuseks trahvi, mis on praeguseni tasumata, ja näeme, et selline karistus pole soovitud mõju avaldanud,“ rääkis politseinik. „Sellepärast taotlesin kohtus arestipäevi.“