Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kaebas pressinõukogule, et artikkel on halvustav ja loo juhtlauses on viga. Kaebaja selgitas, et artiklis on kirjas, nagu oleks ta andnud korralduse linnavalitsuse allasutuste juhtidele ja nende alluvatele preemiat maksta, kuid tegelikkuses on tal linnapeana õigused ainult linnaasutuste juhtide suhtes. Kaebaja lisas, et hallatavate asutuste töötajate suhtes teostavad tööandja õigusi hallatavate asutuste juhid.