Viru vanglas on nakatunud juba 88 inimest

Ida-Virumaal on seitse aktiivset kollet, milles suurim on 88 juhtumiga Viru vangla kolle. Eelkõige seoses selle suure koldega, on haigestunud inimeste arv Ida-Virumaal tõusnud taas üle kahesaja - 203. Terviseameti jälgmisel on maakonnas ligemale tuhat inimest.