JUHTKIRI Narva valitsemine vajab sisulist muutust

Tükikese seepärast, et eile linnajuhid ametist tagandanud seltskonnas pole Keskerakond sugugi suurim jõud. Selleks on hoopis aastaid opositsioonis olnud sots Katri Raigi juhitav valimisliit Meie Narva.

Lähikuud näitavad, kuivõrd elujõuliseks ja püsivaks see küllaltki erinevate huvidega seltskond osutub. Paraku on Narvas, nagu ka mitmes teises Ida-Viru omavalitsuses, aastatega juurdunud nii-öelda vorst-vorsti-vastu-valitsemisstiil, kus volikogus magnetiseeritakse võimulpüsimiseks vajalik hulk hääli isiklike hüvede pakkumisega: olgu selleks töökohad munitsipaalasutustes, nõukogude liikmete kohad, munitsipaaltellimused või midagi muud. Osale saadikutele on paraku kiiresti omaks saanud, et volikogus tasub võimul olla selleks, et midagi saada või − hirmu poolelt vaadates − mitte ilma jääda.