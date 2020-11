Kohtla-Järve põline opositsionäär võib pääseda riigikogusse

Sel neljapäeval tagandas Katri Raigi juhitav valimisliit Meie Narva koos osa Keskerakonna ja mõnede võimul olnud fraktsioonist üle tulnud saadikutega Narvas võimult linnapea Aleksei Jevgrafovi. Raigi sõnul on piirilinnas loomisel uus koalitsioon, mille tõenäoline linnapeakandidaat ta on. Raik on öelnud, et Narva linnapea on tema unistuste amet ja selle nimel tuleks ta ära ka riigikogust.