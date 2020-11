Orul paiskus mees ATVga külili

Varas tungis autosse

11. novembril teatati politseile, et ajavahemikus 2.−11. novembrini tungis tundmatu inimene Narvas A. Puškini tänavale pargitud autosse ning varastas auto elektroonikaseadmeid. Üldkahju on ligi 750 eurot.

Varastati autovelgi

11. novembril teatas 36aastane mees politseile, et ajavahemikus 15. oktoobrist 11. novembrini on tema Toila vallas asuvast valdusest varastatud velgi. Esialgne kahju on ligi 2000 eurot.