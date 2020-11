Viru vanglas on koroonast tervenenud 81 vangi

Vanglate pressiesindaja teatas reede hilisõhtul, et varasematest positiivse diagnoosi andnud Viru vangla vangidest on arstid tunnistanud praeguseks tervenenuks 81.

Eilse päeva jooksul said koroonadiagnoosi veel kolm vangi.

Kaks vangi on ravil haiglas. Oktoobri lõpus vallandunud viirusepuhangu ajal nakatunud vangidest seitse on nüüdseks vabanenud ja nende andmed on vangla edastanud terviseametile.

Viru vangla müüride vahel põevad praegu koroonaviirust 113 vangi. Nakatunud vanglaametnikke on 24.

Terviseamet teatas laupäeva hommikul 61 uuest haigusjuhtumist Ida-Virumaal. Viru vangla järel on maakonna suurim kolle Narva Paemurru spordikoolis, millega on seotud 62 inimest.

Terviseameti jälgimisel on ligemale 3400 Virumaa elanikku, kellest haigestunud on 572. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal kogu pandeemia aja kõigeim - 387,3. Eestis tervikuna on see näitaja 188,49.