JUHTKIRI Aeg jälle pingutada

Muidugi võib ju öelda, et see viirus on nii salakaval, et keegi pole kaitstud ning kolle võib lahvatada kõige ootamatumates kohtades. Heaks näiteks on Viru vangla, mis ju kinnise asutusena peaks olema piisavalt turvaline. Aga kuigi vangla pääslas kontrollitakse inimesi väga põhjalikult, et keelatud ja ohtlikke asju kinnipidamisasutusse ei satuks, see turvakontroll viiruse vastu siiski ei kaitse.

Valitsus püüab seni hoiduda karmimatest meetmetest, mida näiteks rakendati kevadel, lootes inimeste mõistlikule käitumisele. Ja see on ühest küljest positiivne, arvestades karmide piirangute negatiivset mõju majandusele ning inimeste vaimsele tervisele. Kuid kahjuks on nii, et kui olukord halveneb tunduvalt veelgi, võib riik taas karmide piirangute juurde naasta, nagu paljudes Euroopa riikides juba on tehtud. Nii et praegu on paljugi meie endi kätes. Kui inimesed ei taha ise ohustada enda ja oma lähedaste tervist, töökohti ning vabadusi, on praegu aeg jälle natuke selle nimel pingutada.