JUHTKIRI Mida Ida-Virumaa sellest siis võidab?

Kõrvalvaatajale sigri-migrina paistva tegevuse juures peaks ministeerium klaarimalt avalikkusele selgitama, mida Ida-Virumaa selle õiglase üleminekuga peaks võitma ning millised on oodatud konkreetsed tulemused.

Ühest küljest on 340 miljonit eurot justkui päris suur summa, aga teisest küljest saaks selle eest vaid pool Auvere elektrijaama.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi eestvedamisel tegutsev komisjon on teinud esialgse ettepaneku suunata laias laastus üle 200 miljoni euro ettevõtluse arendamiseks ja üle 100 miljoni Ida-Virumaa elukeskkonna parandamiseks. Täpsem rahajaotus on esialgu veel riigisaladus.

Õiglase ülemineku protsessi puhul ei saa öelda, et tegu oleks raha jagamisega kabineti vaikuses. Peetud on hulganisti avalikke arutelusid, tehtud küsitlusi, koostatud ettekandeid. Suur osa materjale on ka rahandusministeeriumi kodulehel olemas.