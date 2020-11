Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul plaanitakse uute konteinerite jaoks süvendite rajamist alustada kevadel. Tema sõnul on maa-alused prügikonteinerid pikaajaline, esteetiline, mugav ja keskkonnasõbralik jäätmete kogumise viis, mille puhul paikneb suur osa konteinerist silma alt ära − maa all. Tihedalt liibuv kaas hoiab eemale linde, kes praegu kasutusel olevatest konteineritest pahatihti prahti laiali tassivad. Välistatud on ka nende konteinerite süttimised ja kahjustused, mida praegu samuti üsna sageli ette tuleb − ühesõnaga on tegemist igati kasutuskindla ja praktilise lahendusega.