Ida-Virumaa üritused, 26.11-2.12

KULTUUR

* Jõhvi keskraamatukogu eest kell 11 start bussiga 1. advendi luulerännakule Selisoosse poeet Jürgen Rooste ja noore viiuldaja Dan Dehterukiga. Pärast matka Tagavälja talus supisöömine. Üritus on tasuta. Osalemiseks vajalik eelregistreerimine: linnardtiia@gmail.com, tel 558 4247.

* Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 18 Virumaa muusikafestivali kontsert: esineb Eesti rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Sissepääs on tasuta. Publiku arv on piiratud. Tasuta pääsmeid on võimalik saada Kohtla-Järve kultuurikeskuse kassast.