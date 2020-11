Kodutute kannatlik kantseldaja Viktoria Gontšarova oskab neid mõista

Viktoria Gontšarova sõnul on see lausa solvav, kui inimesed arvavad, nagu oleks sotsiaalmaja midagi hirmsat. "Nagu igas teiseski kortermajas, on ka meil erisuguseid elanikke, ka keerulisi," märgib ta.

Kohtla-Järvel Järveküla tee 17 paiknevas sotsiaalmajas elab praegu sadakond inimest. Neist igaühel on oma tuba, aga enne sinna elama asumist olid paljud neist kodutud. "Nad on elus näinud kõike, mida üldse ette võib kujutada ja mida ette kujutada ehk ei oskagi. Neist igaühel on rääkida oma pikk lugu. Muidugi on nendega mõnikord raske ja vaja on suurt kannatust. Lihtsalt peab mõistma, et neil inimestel on oma maailm," räägib juba 18 aastat sotsiaalmaja juhtinud Viktoria Gontšarova.