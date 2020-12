Erik Gamzejev: õiglase ülemineku fond on liiga väike päästerõngas Ida-Virumaale

Õiglase ülemineku fondist on poliitikud püüdnud jätta muljet, kui eriti armulikust päästerõngast Ida-Virumaa jaoks, mis leevendab põlekvkivitööstuse koomaletõmbamisega seotud valud ja vaevad ning lööb piirkonna õitsele.

Mõistlik oleks siiski jääda realistiks ja aru saada, et paljude aastate peale kavandatud 340 miljonit eurot on küll justkui suur summa, aga see on siiski ääretult väike võrreldes sellega, mida põlevkivi töötlemine on seni sisse toonud.

Niikaua kui uus majandus pole Ida-Virumaal jalgu alla saanud, oleks rumal kiirustada seni veel toimiva põlevkivitööstuse osa surnukskurnamisega lisamaksukoorma või muude sammudega. 1

Põlevkivitööstus tõi ainuüksi ühe, 2019. aastaga, mil süsinikukvootide kallinemise tõttu tootmismahud kukkusid ja kaotati ligemale 800 töökohta, riigile otsest maksutulu 121 miljonit eurot. Keemiatööstuse liidu tellimusel tehtud värske auditi põhjal looks ainult põlevkiviõli tootmine eelseisva 20 aasta jooksul Eestile rahvuslikku rikkust rohkem kui kaheksa miljardit eurot.

Sel nädalal avaldatud Euroopa Komisjoni ülevaatest on näha, et Eesti on olnud tänu põlevkivist elektri tootmise vähendamisele ülekaalukalt kõige tublim süsinikuheitmete vähendaja viimase 30 aasta jooksul. Langus on 62 protsenti. Võrdluseks: Euroopa Liidus keskmiselt on see näitaja 24 protsenti. Paljudes rikastes riikides, kaasa arvatud Belgias, mille pealinnas Brüsselis enamik Euroopa Liidu poliitikuid ja ametnikke otsuseid teevad, on heitmete vähendamine olnud veelgi väiksem.

Eesti kuldmedali hinnaks sellel alal on olnud Ida-Virumaa kui põlekivipiirkonna majanduslik langus ja tuhandete töö kaotanud perede vaesumine. Lohutuseks selle eest pakub Euroopa Liit nüüd 340 miljonit eurot ja osa Eesti poliitikuid taob vastu rinda, et küll meil läks hästi. See on umbes sama, kui pressida suure kaevuri jalga saapa asemel tillukest nukukinga.

Selle üle, mida selle 340 miljoni eest võiks teha, on valitsus juba üle poole aasta pead murdnud. Näiliseks kaasamiseks on küsitletud kohalikke inimesi, moodustatud komisjone, korraldatud seminare. Nende põhjal valminud ettepanekud peaks valitsus peagi avalikkuse ette tooma, sest veel sel aastal tuleb need saata Euroopa Liidule heakskiidu saamiseks.

Vaidlusi on olnud üksjagu palju nagu ikka sellistel puhkudel, kui kusagil ripub üks ahvalev rahapott, millest oma osale pretendeerijatest puudust pole. Põhimõtteline küsimus on, kas tegu on eelkõige valurahaga piirkonnale põhjustatud sotsiaalmajanduslike kahjude eest või hoopis seemnerahaga, millega paremat tulevikku luua.

Nii ühe kui teise eesmärgi saavutamiseks on 340 miljonist eurost ilmselgelt vähe. Seda raha toetuste ja hüvitiste maksmiseks ära kulutada ei ole kuigi mõistlik, sest korraks hakkab küll parem, aga nii saab see raha üsna ruttu otsa ja edasi tuleks vaid süsimust tulevik. Ida-Virumaa majanduses uute murranguliste pöörete tegemiseks, mis suudaks kasvõi ligilähedaselt asendada põlevkivitööstuses kaotatut, oleks aga vaja mitte sadu miljoneid, vaid miljardeid eurosid ja ka siis pole edu garanteeritud.