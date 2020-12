Maxima vahetas Narvas ühe töötaja nakatumise tõttu kogu poe personali välja

Laupäeval kehtima hakanud piirangute kohaselt on Maxima kõikides oma poodides vastavalt nende suurusele välja arvutanud ühel hetkel müügisaalis viibida tohtivate inimeste maksimaalse arvu, mille kohta on teade paigaldatud kaupluste ustele.

Lisaks on poodides tavapärase olukorraga võrreldes ka vähem ostukorve ja -kärusid. See osutab Kimberi sõnul ostjatele, kui palju hetkel veel vaba ruumi poes on.