Narvas jäi mees auto alla

7. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et Sillamäel varastati V. Tškalovi tänava hoonest sularaha. Kahju on 1000 eurot.

7. detsembril laekus Narva politseijaoskonda avaldus, et 49aastasele naisele pakuti võimalust kaubelda finantsturgudel maakleri vahendusel ja teenida seeläbi suurt kasumit. Selle tarbeks võimaldas naine kaugjuurdepääsu oma arvutile programmi AnyDesk vahendusel ja tegi oma pangakontolt makseid ühtekokku enam kui 16 600 euro väärtuses. Kui naine soovis oma väidetavalt teenitud kasumist osa välja võtta, siis seda ei võimaldatud, ning kui väidetav kasum ühel hetkel haihtus, siis mõistis naine, et tegemist on kelmusega ja pöördus politseisse.

Narva politseijaoskonna eriasjade uurija Žanna Tihhomirova tuletas meelde, et enne investeerimisotsuse tegemist peab veenduma, et kauplemisplatvorm on usaldusväärne ja selle tegevus on seaduslik. "Ärge edastage võõrastele andmeid oma ID-kaardist, PIN-koodidest, infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest ja fotosid krediitkaardist. Vältige programmide TeamViewer või AnyDesk allalaadimist oma arvutisse tundmatu inimese palvel. Kui näete oma kontol kahtlast rahaülekannet, andke sellest viivitamatult teada pangale ja politseile," soovitas Tihhomirova.