Narvas ründas naine meest noaga

Kelmid jätkavad kergeusklike petmist

9. detsembril alustas Jõhvi politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et 2. detsembril end Swedbanki töötajatena esitlenud inimesed petsid 50aastaselt mehelt välja 310 eurot.

Samal päeval teatati Narva politseijaoskonnale, et oktoobri- ja novembrikuu vältel peteti 66aastaselt naiselt investeerimise ettekäändel välja ligi 21 000 eurot.

Politsei tuletab meelde, et enne investeerimisotsuse tegemist peab veenduma, et kauplemisplatvorm on usaldusväärne ja selle tegevus seaduslik. Ärge edastage võõrastele oma ID-kaardi ja PIN-koodide andmeid, infot muude isikut tõendavate dokumentide kohta ning fotosid krediitkaardist. Vältige programmide TeamViewer või AnyDesk allalaadimist oma arvutisse tundmatute inimeste palvel. Kui näete oma kontol kahtlast rahaülekannet, andke sellest viivitamatult teada pangale ja politseile.