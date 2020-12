JUHTKIRI Keskerakond Ida-Virumaal omadega puntras

Maailmavaade ja erakonna programm need ilmselgelt enam pole. Pigem võib aimata, et erinevad seltskonna püüavad lihtsalt Keskerakonna märki ja iga hinna eest ära kasutada siinsetes linnades ja valdades võimul püsimiseks või sinna pääsemiseks.

Kevadel alanud "parteiline vennatapusõda", kus oma erakonnakaaslastele võimulolemise nimel mõnuga jalga taha pannakse, käib alates kevadest Jõhvis. Narvas on uutel tuuridel käima läinud laste ringmäng "Kes aias", kus on üha keerulisem aru saada, kes on ehtsad keskerakondlased ja kes mitte ning keda tunnistatakse omadeks ja keda ära põlatakse.

Kogu selle omadega puntrasse mineku juures pole asjaosalised ehk ise tähelegi pannud, et veel mõned aastad tagasi Ida-Virumaal 60-70protsendilist populaarsust omanud Keskerakonna toetus on Turu-uuringute ASi viimase küsitluse põhjal sulanud juba 30 protsendile. Nagu sedagi, et Ida-Virumaal on suurim koroonasse nakatumise tase ja riigi suurim tööpuudus ja see tõotab seoses uute piirangutega veelgi kasvada. Need probleemid ei ole sisemise võimuvõitluse kõrval justkui üldse sama olulised.