Ida-Viru noored kondiitrid valmistasid meedikutele maiustusi

Tavaliselt on tulevased kondiitrid jõulukuul jõululaada jaoks maiustusi valmistanud ning eelmisel aastal meisterdasid valmis koguni eksklusiivse piparkookidest jõulupuu, mis kaunistas õpperestorani La Fourmi. Tänavu detsembris jäeti kõik üritused ära, kuid loomingulised õpilased ja nende juhendaja Dmitri Filippov tegevuseta ei jäänud: rõõmuga vastasid nad kolleegide üleskutsele teha magusad kingitused meedikutele, kes praegu väsimatult tööd rabavad.

Jõhvilased küpsetasid piparkooke ja kaunistasid neid glasuuriga, luues kutsehariduskeskuse projektijuhi Sergei Jegorovtsevi sõnul selliseid meistriteoseid, et neid on lausa kahju ära süüa.

Kondiitrieriala õpetaja Dmitri Filippov lisas, et kogu meeskond töötas suurepärases meeleolus. Käsitööna valmistati ka mitmesuguseid šokolaadikomme ja muid maiustusi ning lisati neile Sillamäe õppekoha õpilaste valmistatud moos. Kõik need maiustused koguti suurtesse pühadekastidesse, mis toimetati adressaatideni neljapäeval. "Pandeemia ajal pole kellelgi kerge, kuid arstidel on eriti raske," ütlesid aktsioonis osalejad.