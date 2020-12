Koroonasse haigestumise kasv on Ida-Virumaal pidurdunud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta saavutas Ida-Virumaal senise kõrgpunkti eelmisel reedel, mil see ulatus tasemele 1095. Järgnevatel päevadel pole see näitaja enam tõusnud ja teisipäevaks oli see ka veidi langenud − 1054.

See näitab, et koroonaviirusest paranenuks tunnistatud inimesi on napilt rohkem, kui tuleb juurde uusi nakatunuid. Näiteks Narvas, kus oli kolmapäeva hommikuse seisuga Ida-Virumaa omavalitsustest kõige enam nakatunuid − 693 −, tervenes eelneva ööpäeva jooksul 51 inimest, aga uusi nakatunuid lisandus 37. Mõne uue suurema kolde tekkimine võib haigestumise taseme aga taas uuele rekordtasemele pöörata.

Kogu Ida-Virumaal diagnoositi ööpäeva jooksul koroonaviirus 80 inimesel.