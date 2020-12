Lugejauuring: Põhjarannik on usaldusväärne, objektiivne ja huvitav

Valdav osa nii eesti kui ka vene lugejatest olid üsna üksmeelsed, et Põhjarannikus avaldatu on usaldusväärne. Eesti lugejatest oli seda meelt 79 protsenti ja vene lugejatest 77 protsenti. Vastupidisel arvamusel oli ligemale 7 protsenti eesti ja 12 protsenti vene lugejatest. Ülejäänud vastajad ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.

Üle 70 protsendi nii eesti kui ka vene lugejatest leidis, et Põhjarannik kajastab kohalikke sündmusi nii operatiivselt kui ka huvitavalt. Üle 72 protsendi vastanutest hindas Põhjaranniku veebilehte atraktiivseks ja kasutajasõbralikuks.

"Põhjarannik on usaldusväärne, objektiivne ja operatiivne infoallikas, kus on huvitavad lood," sõnas küsitluse koordinaator Natalja Kitam.

Naised moodustavad Põhjaranniku veebi- ja paberlehe lugejatest üle 60 protsendi. Üle poole lugejatest on vanuserühmas 35-60 eluaastat. Alla 35aastased moodustavad lugejatest 23 ja üle 60aastased 22 protsenti. Rohkem kui 60 protsenti lugejatest on kõrgharidusega. "Tüüpiline Põhjaranniku lugeja on kõrgharidusega naine vanuses 36-60 eluaastat," tõdes Kitam.