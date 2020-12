JUHTKIRI Palju õnne, head lugejad!

Ajalehte, mis on 30 aastat toonud lugejateni päevakajalisi kohalikke sündmusi, olles sel moel ka kohaliku kroonika kirjutajaks, ei oleks võimalik teha, kui puuduks arvukas lugejaskond. Sõltumatut ajakirjandust saab teha vaid siis, kui on lugejaid, kes on nõus selle sisu eest maksma. See ongi põhiline, mis eristab vaba ajakirjandust ülejäänud meedialaadsetest toodetest.