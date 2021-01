Haridusminister Jaak Aab ütles ERRile, et koolid avatakse Harjumaal ja Ida-Virumaal 25. jaanuarist. "Kindlasti see toob kontakte kaasa, aga teadusnõukoda soovitab, et õppimine võiks ikka olla kontaktõppes ja pigem hoida teisi piiranguid peal. Huviharidus ja huvitegevus on esmaspäevast individuaalselt lubatud, ka sporditegevus saalides 1+1," ütles ta.