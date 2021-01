Narvas löödi naist

Meest ähvardati noaga

Pangas leiti võltsraha

Jõhvis varastati kulda

26. jaanuaril teatati politseile, et Jõhvi Jaama tänava korterist on varastatud kuldehteid. Kahju on ligikaudu 2100 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.