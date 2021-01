9. jaanuaril oli ESN TV otse eetris pooletunnine saade, kus külalisreporter Ago Gaškov intervjueeris Maris Toomelit ning jututeemadeks olid ka nii keeleõpe kui Jõhvi sündmused.

Toomel: see on ennekuulmatu sekkumine

Toomeli sõnul sai ta vahetult pärast saadet telekanali juhilt Igor Malõševilt teada, et saate ajal helistas Jõhvi avalike suhete spetsialist Ilona Kaldre, kes oli nördinud selle saate peale. "Malõševile öeldi, et minuga ei tohi saadet teha, kuna see kanal peab olema suunatud ühele seltskonnale. Peeti vastuvõetamatuks, et mulle sõna anti," rääkis Toomel, kes märkis, et ärritus selle peale, sest on ennekuulmatu sekkumine, kus omavalitsuse avalike suhete spetsialist jagab telekanalile käske, kellele võib sõna anda ja kellele mitte.

Ago Gaškovi sõnul ütles Malõšev ka talle, et Jõhvist helistati ja nõuti saate mahavõtmist.

Igor Malõšev ei eitanud Põhjarannikule, et saate ajal selletaoline kõne talle tuli. "Helistaja nime ma öelda ei taha, aga ütleme, et see oli eraalgatus. Oli soovitus," sõnas ta, märkides, et ta ei pidanud õigeks selle kõne pärast otsesaadet peatada ega saate salvestust internetist maha võtta.

Kaldre: see oli privaatne vestlus

Ilona Kaldre ei soovinud vastata Põhjaranniku küsimusele, miks tema meelest poleks tohtinud see kanal Maris Toomeliga saadet teha. "Iga päev räägin ma kümnete inimestega telefonis. Sealhulgas helistasin oma tuttavale Igor Malõševile, arutasime mitmesuguseid teemasid, rääkisime ka saatest, kuid see oli privaatne vestlus, mida ma ei kavatse kommenteerida, kuna see ei ole seotud minu tööga," teatas Kaldre kirjalikus vastuses.

Reformierakonna Ida-Viru piirkonna esimees Maris Toomel on üks nendest saadikutest, kes kavatseb avaldada umbusaldust Jõhvi vallavanemale Jüri Konradile selle tõttu, et ta pole nõus tagandama valla avalike suhete spetsialisti kohalt Ilona Kaldret, kes eelmise aasta lõpus samas telekanalis ropendas ja nimetas muu hulgas Jõhvit pommiauguks. Viimases vallalehes õigustas Kaldre oma käitumist ja süüdistas hoopis ajakirjanikke.