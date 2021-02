1. veebruaril teatati politseile, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Puru tee korteris lõid ühise alkoholitarvitamise käigus teineteist 33aastane naine ja 34aastane mees. Mõlemad said viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.