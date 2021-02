Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel toimunud kontsert "Väike laul suurele lavale" oli plaanis juba enne jõule, kuid koroonapiirangute tõttu tuli selle toimumisaega kolm korda edasi lükata. Nüüd kujunes välja nõnda, et neljapäeval oli see esimene kontsert sel aastal Jõhvi kontserdimaja suures saalis. Laval orkestris ise basskitarri mänginud gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri sõnul sai kontsert, kus osalesid paljude Ida-Viru koolide õpilased, võimalikuks tänu sellele, et terviseametiga kooskõlastati hulganisti täiendavaid ohutusnõudeid. "Hea, et see kontsert toimus, muidu oleks jäänud noorte looming avaldamata," märkis ta.