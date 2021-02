Deniss Šalkauskas tõusis Eesti keskmaajooksjate tippu

22aastane Šalkauskas läbis Lasnamäe kergejõustikuhallis neli 200meetrist ringi ajaga 1.52,72, jättes selja taha viimastel aastatel Eestis seda ala valitsenud Rasmus Kiseli. Šalkauskas parandas kolm aastat vana isiklikku rekordit 0,78 sekundiga. Tulemuse kõrget klassi kinnitab, et Eesti kõigi aegade edetabelis annab see 13. koha.

Kolm-neli aastat tagasi noppis Šalkauskas keskmaajooksu distantsidel hulganisti võite noorteklassis, kuid järgnenud aastatel tulemuste areng seiskus. Treener Viktor Predbannikovi sõnul mõjus Šalkauskasele hästi, et pärast bakalaureuseõpingute lõpetamist Tartu ülikoolis tuli ta kehalise kasvatuse õpetajaks Jõhvi ja on saanud selle kõrvalt rohkem treeningutele pühenduda. "Ta on treeninguplaane tublisti ja täpselt täitnud ning näha on, et tal on tekkinud uus hingamine," ütles treener.