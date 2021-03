Iga päev toob uue koroonasse nakatumise rekordi

Laupäeva hommikul teatas terviseamet, et viimase ööpäeva jooksul tuvastati viirus 221-l Ida-Virumaa elanikul. See on suurim arv alates epideemia algusest. Ka haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis maakonnas uuele rekordtasemele: 1176. Varasem tipptase pärines detsembrikuu lainest, kui 17. detsembril ulatus see tasemele 1145.

Pühapäeval tõusis see näitaja 1207 ja esmaspäeval 1240 peale. Alles kümme päeva tagasi oli see näitaja maakonnas alla 900.

Eelmise nädala jooksul diagnoosisid laborid koroonaviiruse 954-l Ida-Virumaal registreeritud inimesel. Terviseameti teatel on haigestumise tase ühtlaselt väga suur kõigis Ida-Virumaa suuremates omavalitsustes. Näiteks Narvas on nakatunute arv alates reedest kuni esmaspäevani tõusnud 450 inimeselt 573ni.

Haigestumuse tasemelt 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaa maakondade pingereas kolmandal kohal. Saaremaal on see näitaja juba 1710 ja Harjumaal 1310. Üle tuhande kerkis haigestumus ka naabermaakonnas Lääne-Virumaal: 1057.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4900 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1028 ehk 21% testide koguarvust.

1. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 563 koroonapatsienti, nendest vajab intensiivravi 44 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 24 inimest.

Uusi koroonajuhtumeid avati kokku 67. Koju saadeti kaheksa inimest, seitse inimest viidi üle mittekoroona osakonda.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 94aastane naine, 92aastane mees, 91aastane mees, 87aastane naine, 85aastane naine, 79aastane naine, 76aastane mees, 75aastane naine ja 64aastane mees. Kokku on Eestis surnud 598 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3528 COVID-19 haigusjuhtumit 3463 inimesega.