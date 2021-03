Ta pani südamele, et me täidaks kõiki viirust takistavaid meetmeid: kanname maski, peseme käsi, desinfitseerime pindu, hoiame distantsi, väldime tarbetuid kontakte, teeme võimalusel kaugtööd. "Ja palun, kellele on tänaseks antud võimalus saada vaktsiin, siis võtke see vastu – see on parim võimalus ühise immuunsuse kasvatamiseks," märkis ta.