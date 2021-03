15. märtsil laekus Narva politseijaoskonda avaldus, et 26aastasele mehele helistati ja pakuti võimalust tagastada raha, mida ta pole kauplemisplatvormilt varem välja võtnud. Selle tarbeks võimaldas kannatanu kaugjuurdepääsu oma arvutile programmi AnyDesk vahendusel ja tegi oma pangakontolt makseid ühtekokku rohkem kui 7300 euro väärtuses. Kui mees soovis raha kanda oma pangakontole, siis seda talle ei võimaldatud ning mees mõistis, et tegemist on kelmusega, ja pöördus politseisse.