Põhjaranniku keeletoimetaja kirjutas e-etteütluse veatult

"Päris kõiki e-etteütlusi ma kirjutanud ei ole ja alati pole ka ära saatnud," ütles Diana, märkides, et teeb seda enda proovile panemiseks.

Sada protsenti õigesti on ta etteütluse kirjutanud ka varem, välja arvatud üks kord, kui ühte sõna selgelt ei kuulnud ja selles vea tegi.

Tänavuses etteütluses ajendas teda kahtlema üksainuke koht: kas "inimliklihtsates" tuleks kirjutada sidekriipsuga või kokku. Diana valis teise variandi, õnneks oli see paralleelvariandina lubatud.

Etteütluste raskusaste on tema hinnangul läbi aastate üsna ühesugune olnud.

Iga päev ajakirjanike kirjutatud tekste kullipilguga lugev ja parandav keeletoimetaja ütles, et sai etteütlust kirjutades mõnegi asja puhul hästi aru, miks see sinna sisse on pandud.