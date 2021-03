Sillamäe gümnaasium hakkab ette valmistama tulevasi astronaute

Sillamäe gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit ütles, et kool on leidmas oma nišši. "Kui Põltsamaa ühisgümnaasiumis on küberturvalisuse õppesuund ja Kohtla-Järve gümnaasium avab lennunduse õppesuuna, siis meie arvasime, et peaks lendama veelgi kõrgemalt."