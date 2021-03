Narva linnavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonnas, kuhu Põhjarannik kommentaari saamiseks pöördus, suhtutakse sellesse algatusse tähelepanu ja mõistmisega. Üks ametnik tunnistas, et lastevanematelt on varemgi koolitoidupakkide kohta sääraseid kommentaare tulnud. "Inimesed ütlevad, et sakuska on kotis olemas, kuid selle kõrvalt on midagi puudu," sõnas ta.