Tudulinna vulkaan hakkas purskama

Iisakust linnulennult 15 kilomeetri kaugusel Tudulinnas hakkas ootamatult purskama vulkaan. Piirkonnas oli juba eelmisel õhtul kuulda kuminaid ja umbes kella kahe paiku öösel kerkis suure pauguga tuhapilv. Nüüd on tuhasadu väiksem, aga näha on suurt tulesammast.

Kohalik elanik Martin rääkis, et kuulis küll eelmisel õhtul müra, aga arvas, et küllap kaevanduses lõhatakse midagi. Seda, et mägi purskama hakkab, ta küll ei arvanud.

Teadlaste sõnul on tuhamäe sees olev aheraine juba ammu vaikselt hõõgunud ja nemad on ka hoiatusi edastanud, et soodsate ilmaolude puhul võib vaikselt lõõmanud ained ükskord jõuliselt välja purskuda.

Praegu soovitatakse elanikel rahulikuks jääda ja vastu õhtut, kui on tuulevaikne, võib Ida-Virumaal tõusmas näha imelist tuledemängu.

Kuigi geoloogiliselt on see ilmvõimatu, leiab märke Eesti ainukesest vulkaanist Tudulinnas Ludwig August Mellini (1754−1835) koostatud atlase Tartumaa kaardilehelt. 18. sajandi lõpuaastatel koostatud atlas oli esimene suhteliselt suures mõõtkavas ilmunud kaardikogu, mis hõlmas kogu Eesti ala. Kaartidele jõudsid ka mõned kurioosumid, neist tuntuim just Tudulinna vulkaan.

Nimelt teatas Viru-Jaagupi kirikuõpetaja J. E. Rauch Mellinile, et tema kihelkonna äärealal Tudulinnas on üks mägi − Linnamägi −, mille sees on sügav lohk, mis ei saa olla muud kui kustunud vulkaan. Mellin trükkis selle kohe ka ära atlase Tartumaa kaardilehel (graveeritud 1796).

Samal aastal graveeriti ka Virumaa kaardileht, kuid seal oli see eksitus juba parandatud. Minnes aga Tudulinna mäe otsa, on seal tõepoolest üsna arvestatava sügavusega lohk. Ilmselt on see looduslikult olnud veelgi sügavam, kuid põldudelt korjatud kivid on pinnavormi mõjukust natuke vähendanud. Geoloogiliselt on tegemist sölliga − sulglohuga -, mis on tekkinud jääpanga sulamisel.