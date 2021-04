"Valgevene kollane" − turundusnipp narvalastele: see kartulisort on Valgevenes aretatud, kuid kartul on kasvatatud ikka Eestis. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Eestis on levinud arvamus, nagu kaubeldaks Narvas vaid pungil täis kottides üle piiri kohale toodud kaubaga. "Vene suhkur on narvalastele magusam," kinnitab eelarvamus. Mis puudutab eriliselt magusat suhkrut, siis see võib ehk tõsigi olla, kuid üldiselt on Narvas saadaval täitsa tavaline kaubavalik − selles võis otse piirilinna südames äsja avatud turgu külastanud Põhjaranniku korrespondent isiklikult veenduda.