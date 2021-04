14. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et 60aastane mees Narvast sai kõne väidetavalt pangatöötajalt, kelle sõnul on tema pangakontot kuritarvitatud. Kannatanult küsiti tema Smart-ID paroole, et "taastada" ta pangakonto turvalisus. Seejärel kadus kannatanu pangakontolt 3382 eurot.