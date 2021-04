Ida-Virumaa õiglast üleminekut mõjutavad kodanikualgatused

Europe Directi Teabekeskuse Narva osakond viis märtsi lõpus läbi arutelud piirkonnas tegutsevate vabaühenduste esindajatega. Teemaks oli süsinikuneutraalsele majandusele üleminek, uute ärivõimaluste rakendamine ning elanike heaolu Ida-Virumaal. Arutati, kuidas mõjub rohepööre ja põlevkivisektori kokkutõmbumine vabaühendustele, milliseid probleeme võib tekitada ja milliseid võimalusi avada.

Fookusintervjuusid teinud konsultandi Lauri Jaloneni sõnul oli positiivseks üllatuseks, et kohalikud vabaühendused on õiglase ülemineku teemadega päris hästi kursis ja soovivad ka ise selles protsessi aktiivselt osaleda. "Kohalike vabaühenduste kaudu jõuavad kohalike inimeste ootused hästi otsustajateni. Lisaks on õiglase ülemineku fondis kavandatud raha ka nende algatuste jaoks, mida kohalikud mittetulundusühingud ja teised kodanikuühendused tahaksid ise ellu viia, et muuta piirkonda paremaks elupaigaks," sõnas ta.

Ta märkis, et kuigi varasemast töökohtade kadumise praktikast tulenevalt oli ka skeptilist suhtumist, jagasid kohalikud vabaühendused aktiivselt oma mõtteid, mida tuleks nüüd paremini teha, et rohepöörde tagajärjel kohalik elu ei kannataks. "Õiglane üleminek on täiesti uus protsess, kus tuleb kõigil osapooltel pingutada, et selle võimalusi õnnestuks Ida-Virumaa jaoks võimalikult hästi ära kasutada," rääkis Jalonen.

Toimunud arutelul jäid sõelale järgmised mõtted

* Keskkonnaseisund ja loodussõbralik käitumine on MTÜde jaoks olulised, näiteks "Teeme ära" talgupäev ja teised sellised algatused.

* Õiglase ülemineku protsess jätab väga poliitilise mulje ning on väga pika perspektiiviga.

* Raske on aru saada, kuidas õiglase ülemineku käigus töö kaotavad inimesed tegelikult hakkama peavad saama.

* Põlevkivienergeetika on oma olemuselt kindlasti keskkonnavaenulik tegevus, kuid samas on see suur äri ning sellega on seotud palju inimesi.

* Senini on meeles Kreenholmi sulgemise negatiivne kogemus, kus mingeid tegelikke leevendusmeetmeid ei rakendatud.

* Erinevalt Kreenholmist omab suurt osa põlevkivisektorist riik ja nõnda on riigil ka moraalne kohustus toetada inimesi, kes kaotavad töö.

* Õiglase ülemineku asjus pole kogukonnas kujunenud ühtset vaadet.

Arutelul osalesid 1. MTÜ Loomingulise Arengu ja Vaba Aja Veetmise Keskus Gagarin 2. MTÜ BPW Estonia Narva osakond 3. MTÜ Iga Elu 4. MTÜ Weronica 5. MTÜ Pereprojekt 6. MTÜ Planet 27 7. MTÜ Meie Pagar 8. MTÜ Motus 9. Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY MTÜ 10. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

* Kui tutvuda õiglase ülemineku sisuga, siis võib eeldada, et inimeste aitamiseks meetmeid rakendatakse.

* Vabaühendused keskenduvad regioonis pigem sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule − see on valdkond, milles saaks vabaühendused õiglast üleminekut toetada.

* Selleks, et õiglane üleminek oleks edukas, peab regiooni elukeskkond muutuma atraktiivseks, selleks on vaja erinevaid vaba aja, kultuuri-, spordi- jm teenuseid. Nende olemasolu aitab kaasata kergemini investoreid ning muuta regiooni ka turistidele atraktiivsemaks. Selles valdkonnas on vaja vähemalt käivitamisetapil toetusi.

* Õiglase ülemineku protsessi käigus tuleb suhelda otse inimestega, kes seetõttu töö kaotavad.