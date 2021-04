JUHTKIRI Suure murrangu ootus

Siiski tasub nüüd oodata seisu paranemist rohkem kui varasematel aastatel. Ida-Virumaa tööstualade arendamine on veerenud üle kivide ja kändude, aga see tagasilööke trotsinud kannatlik töö on lõpuks vilja kandmas. Kohtla-Järvel on tulevase tuulegeneraatorite tehase hiidhoone karp juba püsti. Seal asub tööle 300 inimest. Aquaphor andis sel nädalal teada, et ehitab Narva 700 töökohaga tehase.