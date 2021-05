Kelmid võtsid tööd otsinud naise nimel laenu

30. aprillil alustas Narva politseijaoskond kriminaalmenetlust selle kohta, et 30aastane naine leidis internetist töökuulutuse, kus pakuti kaugtööd. Töö sisuks oli väidetavalt raha ülekandmine ühelt pangakontolt teisele. Isikliku töökabineti registreerimiseks sisestas naine oma Mobiil-ID paroolid ning seejärel tuli naise pangakontole raha. End tööandjana esitlenud kelmid ütlesid naisele, et see on raha, mis tuleb kanda teisele pangakontole, ning pärast seda saab naine oma palga. Tegelikult võtsid kelmid naise nimel laenu. Kelmide palvel kandis naine raha teisele pangakontole. Kahju on 4700 eurot.