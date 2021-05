Auto tagurdas pensionärile otsa

Narva-Jõesuus virutas mees teisele pudeliga

Narva-Jõesuus viskas 57aastane mees pudeli teise mehe pihta nii, et too sai viga. Politsei alustas kriminaaluurimist.

Turvatöötaja ründaja viidi pokri

12. mail teatati politseile, et Kiviõlis asuvas kaupluses ründas 25aastane mees turvatöötajat, kes sai viga. Politsei pidas ründaja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Tanklast leiti võltsmünt

12. mail alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et Narvas asuvast tanklast oli leitud võltsimistunnustega 2eurone münt.

Varastati mängurelvad

12. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Toila valla kinnistult oli varastatud Airsofti mängus kasutatavad relvad (platskuulidega tulistavad õhkrelvad) koos tarvikutega. Kahju on umbes 500 eurot.

Veokitest varastati kütust

12. mail teatati politseile, et Jõhvis oli varastatud kahest seisvast veoautost diislikütust. Kahju on umbes 1040 eurot.

Libapangatöötajad said tuhandeid eurosid

Politsei sai teate, et 7. mail helistati Viberi mobiiliäpi kaudu ühele Sillamäe elanikule ja öeldi, et tema kontol on tehtud kahtlasi tehinguid, mis tuleks kiirelt blokeerida. Selleks paluti naisel sisestada Smart-ID PIN-koodid, mida naine ka tegi. Tegelikult oli tegu kelmiga, kes võttis naise kontolt 400 eurot.